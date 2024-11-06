on.cc東網直播甲一男籃黃綠大戰3.0 永倫遇滿貫強強對撼

泰那 永倫

今晚甲一男籃於修頓場館有兩場好戲碼，尾場「黃綠大戰」由永倫火併滿貫。兩軍今季於銀牌兩度交手，滿貫在負方決賽不敵永倫，無緣爭冠，今晚再遇，滿貫陣容全面「升呢」，誓向「黃金戰士」報回一戰之仇；永倫「3巨頭」泰那、蓋帝斯及余理洋愈戰愈勇，亦不會束手就擒。（on.cc東網周三晚上8時40分按次收費直播）

滿貫銀牌賽以「全華班」出戰，勝方賽曾以5分之差擊敗永倫，惟在負方決賽重遇，「綠軍」以85比101告負，無緣「復活」。滿貫今季聯賽積極補強，除有新外援米勒來投外，亦獲華將吳松峻和楊睿騏加盟，中鋒惠龍兒也傷愈回歸，整體實力有增無減。

「綠軍」火力驚人場均破百 滿貫上場憑「得分機器」米勒交出28分、6個籃板、6助攻及4偷波的搶眼數據，助球隊以103比73大炒建龍飛馬，聯賽開季至今3戰全勝未受考驗，場均得分100.7分亦傲視群雄，球隊上下盼望衝擊4連勝，今晚再遇永倫，除了是一場復仇戰外，亦是「強化版」滿貫測試真正實力的大好機會。

永倫方面，雖然早前對康仁福建一戰失利，不過球隊迅速調整狀態，上仗憑泰那轟入30分勇冠全場，加上長人中鋒蓋帝斯交出19分及21個籃板的「雙雙」成績，終以91比71大勝漢友，重返勝軌兼保持士氣。

「黃金戰士」應對外圍成關鍵 「黃金戰士」要爭取常規賽頭兩名直入季後賽，面對「潛在對手」滿貫自然不容有失，眾將必定使出渾身解數，關鍵是能否抵擋由米勒和楊睿騏策動的防守反擊快攻，以及如何應對滿貫外圍威脅，將成永倫重要課題，今場「黃綠大激鬥」看點十足，球迷豈能錯過。

米勒 滿貫