第17起步狂追韋少雨戰封王
韋少雨中封王！香港時間周一凌晨F1巴西站正賽，紅牛車王麥斯韋斯塔本（圖）雖於排位賽失利，從第17位出發，惟在滂沱大雨中展現其3屆車手總冠軍實力，率先衝過終點，自6月西班牙站後再奪分站冠軍。
今站比賽因天雨關係，排位賽延遲至正賽5小時前才舉行，濕滑賽道令意外頻生，其中韋斯塔本只能以第17位起步，看似爭標無望，但正賽起步後雨勢時大時細，多位車手也出現失誤炒車，也引發賽會多次出動安全車，而韋少亦把握機會，逢車過車，名次一路攀升，直到第42圈，韋少「攞命博」爬過艾爾派的奧干，進佔首位並一放絕塵，終贏得巴西站冠軍。這仗是韋少生涯第62場勝利，是其雨天比賽中最偉大的勝利之一。他賽後坦言︰「比賽中我一向保持積極，力戰到底，因為雨戰總會發生瘋狂的事。」
有望下站提早4連霸
至於艾爾派的奧干及加斯利包辦亞、季，而在車手榜力逼韋斯塔本的麥拿侖諾利斯，因多次失誤後只得一席第6。目前諾利斯在車手榜落後「一哥」韋斯塔本62分，在剩餘3站下，諾利斯最多可以取得86分，數字上仍有機會後上封王。惟3星期後的美國拉斯維加斯站，完賽後韋少如能領先60分或以上，即可提早達成車手總冠軍4連霸。
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