第17起步狂追韋少雨戰封王

今站比賽因天雨關係，排位賽延遲至正賽5小時前才舉行，濕滑賽道令意外頻生，其中韋斯塔本只能以第17位起步，看似爭標無望，但正賽起步後雨勢時大時細，多位車手也出現失誤炒車，也引發賽會多次出動安全車，而韋少亦把握機會，逢車過車，名次一路攀升，直到第42圈，韋少「攞命博」爬過艾爾派的奧干，進佔首位並一放絕塵，終贏得巴西站冠軍。這仗是韋少生涯第62場勝利，是其雨天比賽中最偉大的勝利之一。他賽後坦言︰「比賽中我一向保持積極，力戰到底，因為雨戰總會發生瘋狂的事。」