沙華列夫稱霸巴黎
德國名將沙華列夫（圖）周日首奪巴黎網球大師賽冠軍！他於男單決賽以直落兩盤6比2粉碎了東道主「一哥」烏高漢拔圖的好夢，捧走生涯第7個ATP 1000級的冠軍頭銜。
這是二人今年第4次的決賽，而沙華列夫上一次在決賽出現就是6月的法網，當時他不敵西班牙小天王艾卡華斯，這位27歲的德國「一哥」在準決賽獲勝後，已取代了艾卡華斯，登上世界排名第2；沙華列夫贏得這個冠軍，也超越了世界「一哥」仙拿，贏得今年最多勝仗（66場），他接下來將會參加本月10至17日在都靈舉行的ATP年終賽，屆時他的目標是第3度贏得這項年終錦標。
近21年首次Big３大師賽無冠
值得一提，網壇Big３——費達拿、拿度及祖高域的統治時代正式結束。於2003年，費達拿贏得溫網冠軍起，與拿度及祖高域均輪流稱霸各站大師賽，但隨着費達拿與拿度先後退役，塞爾維亞球王祖高域又開始淡出，今年更放棄到巴黎衞冕，也落實今年成為近21年來，首次沒有Big3贏得任何大師賽冠軍的賽季。
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