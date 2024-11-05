這是二人今年第4次的決賽，而沙華列夫上一次在決賽出現就是6月的法網，當時他不敵西班牙小天王艾卡華斯，這位27歲的德國「一哥」在準決賽獲勝後，已取代了艾卡華斯，登上世界排名第2；沙華列夫贏得這個冠軍，也超越了世界「一哥」仙拿，贏得今年最多勝仗（66場），他接下來將會參加本月10至17日在都靈舉行的ATP年終賽，屆時他的目標是第3度贏得這項年終錦標。