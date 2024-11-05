保連奴隨「黃黑」大軍操練 朱兆基：上陣機會不高

港超聯球會理文昨日飛抵泰國，並於同日黃昏展開操練，備戰周三作客鬥曼谷聯的「亞冠盃2」G組分組賽，暫代主教練朱兆基表示，雖然保連奴能夠參與操練，但透露對方仍有傷在身，預計周中上陣機會不大樂觀。

「黃黑軍團」中午到達曼谷，到酒店整頓行裝後，便於是日黃昏，於泰超勁旅ＢＧ巴吞聯訓練基地旁邊的球場舉行操練，一眾球員完成熱身後，便隨即舉行分組對抗賽，為約1小時的操練收尾。

激鬥傑志後體力未受影響 理文暫代主教練朱兆基受訪時，表示球隊剛於聯賽激鬥傑志，但體力未有太大影響，盼球員可以繼續提升狀態。雖然自10月初對淡濱尼流浪後，便一直養傷的保連奴能夠參與操練，但「朱基」承認該名外援仍未完全康復，預料周中對曼谷聯上陣機會不樂觀：「備戰主場對曼谷聯嗰陣，保連奴好想復出幫球隊，結果訓練嘅時候又整親，而醫療團隊依家都唔建議佢參與對抗性操練，所以星期三應該唔會派佢出場。」

值得一提，安尼亞是日僅參與熱身，但「朱基」大派「定心丸」，解釋該名愛沙尼亞國腳因連場征戰感到疲累，故未有參加對抗性練習。■鄧文滔泰國直擊