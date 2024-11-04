亞洲柔道公開賽本周六上演 世界冠軍比洛迪訪港與眾交流

有「柔道界芭比」美譽的烏克蘭世界冠軍比洛迪，被指是「顏值與力量」的完美結合，其絕招「奪命鉸剪脚」更迷到萬千粉絲。這位「九頭身」柔道嬌娃，即將訪港與粉絲互動及親身指導港隊青年運動員，令本周上演的亞洲柔道公開賽更添光彩。

剛滿24歲的比洛迪，2018年9月以17歲345日之齡，贏得柔道世錦賽女子48公斤級冠軍，成為史上最年輕柔道世界冠軍。這位綽號「烏克蘭巨蟒」的女將，手長、腿長及臂力超強，其後在2019年世錦賽成功衞冕，2020年東京奧運獲得銅牌，為烏克蘭奪得首面女子柔道奧運獎牌。

亞洲柔道公開賽將於本周六起，一連兩日在馬鞍山體育館舉行。賽會特別邀請比洛迪來港作嘉賓，中國香港柔道總會主席黃寶基表示：「我們藉着今次亞洲公開賽，很高興邀請到比洛迪到來，她是一位年輕且具實力的頂級運動員，屆時會為香港運動員打氣，希望她的到訪，可令更多人認識柔道。」比賽當日亦安排了4間學校的學生入場觀賽，並有導賞員協助解釋。

為了讓本地年輕運動員與世界冠軍作交流，比洛迪11月8日將親身指導港隊一眾小將，當晚更會現身「世界冠軍見面會」活動，有興趣的朋友可留意中國香港柔道總會官方公布。

出身柔道世家愛分享點滴 比洛迪先後贏過3屆歐洲冠軍，獲封為「榻榻米上最美麗的怪物」。出身於柔道世家的她，承繼父母優良基因，父親曾贏得世錦賽銅牌及歐洲冠軍，其雙親原本想讓比洛迪在韻律體操發展，惟比洛迪跟隨父母到道場訓練過後，即愛上柔道，憑着其優厚天賦，16歲即贏得歐洲賽冠軍。

今年巴黎奧運比洛迪挑戰女子57公斤級，可惜無緣獎牌。年紀輕輕的她不時在社交平台分享訓練與生活點滴。雖然比洛迪具備「超模」條件，但她多次拒絕品牌邀請，選擇專注柔道之上。大家本周不妨到馬鞍山體育館，親身感受比洛迪的魅力。

比洛迪 Daria Bilodid 出生日期：2000年10月10日（24歲）

國籍：烏克蘭

身高：1米72

柔道級別：57公斤

輝煌戰績：2次世界冠軍、3次歐洲冠軍、2020年東奧銅牌

亞洲柔道公開賽活動資料 地點：馬鞍山體育館

11月8日：世界冠軍見面會（7:30pm-9:00pm）

11月9日：7項決賽（4:00pm起）

11月10日：7項決賽（4:00pm起）