近4次決賽全勝舒奈達強勢封后

香港網球公開賽（WTA 250）昨日上演決賽，頭號種子俄羅斯球手舒奈達擊敗寶特，強勢封后，近4次入決賽全勝而回，女雙則由挪威／日本組合艾姬莉／二宮真琴奪冠。

女單決賽戰況一面倒，世界排名第14的舒奈達展現強勢，首盤一口氣連取5局，英國1姐寶特之後成功「保發」不致捧蛋，但仍以1比6失落首盤。次盤舒奈達乘勝追擊，憑高達90.9%一發得分率再贏6比2，僅花1個多小時極速解決對手，首奪香港網賽冠軍。

20歲的舒奈達近4次入決賽全勝，賽後她相當開心，跑到觀眾席與家人相擁（圓圖），並感謝家人支持，期待來年再來港參賽：「這裏氣氛相當好，我過了一個最美妙的星期，留下難忘的回憶，希望明年回來衞冕！」亞軍寶特則盛讚對手實力強勁，「她在比賽中把我『殺死』，她今季表現絕對值得贏冠軍。」雙打方面，3號種子艾姬莉／二宮真琴決賽以6比4、4比6及11比9力挫4號種子日本組合青山修子／穗積繪莉。

賽事總監李娜：「硬件」有改進空間 今屆賽事請來前中國名將李娜擔任賽事總監，她表示感覺新奇：「這個賽事氛圍很好，場外周邊讓球迷近距離感受網球，即使沒打過網球的人，都會投入其中，球迷和球員亦有很好的互動。」她直言香港「軟件」完美，不過要舉辦更高規格賽事，有必要提升「硬件」，「畢竟這個球場已有40年歷史，有很大改進空間。」

圖、文：余樂詩