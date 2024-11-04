兩蛋贈均業北區港會開齋

昨日港超聯尾場，由兩支聯賽未勝之師交鋒，港會坐鎮香港足球會足球場迎戰均業北區。最終港會憑史加利及羅素上半場建功，以2比0獲勝，終止各項賽事7連敗兼獲得今季首場勝仗。

港會派出李溢晉把關，薩拉沙及陳浩嘉控制中場；北區方面，基拿美和韋健豪鎮守中路，肯迪及古杜拉協助羅港威爭取入球。港會甫開賽即搶攻，3分鐘，加斯特夫送出直線，陳灝起腳被龐焯熙救出，其後加斯特夫於禁區內被黃靖然攬跌，球證直指12碼點，史加利13分鐘操刀先開紀錄。5分鐘後，史加利開出角球，羅素頂成2比0。北區急起直追，26分鐘，簡嘉亨傳中，波比撞射被李溢晉擋出底線，港會半場領先兩球。

北區半場換入舒拉普，61分鐘，羅港威右路起腳擦柱出界，14分鐘後，後備入替的何振廷左路推大位勁射，逃不過李溢晉十指關，尾段黃偉國禁區內被積施利踢跌，球證又判出12碼，惟舒拉普操刀炒高，注定北區破蛋不成，最終港會淨勝兩球，今季成功「開齋」。

鮑家耀盼球員改變心態 北區賽後7戰得1分跌落榜尾，主教練鮑家耀承認球隊正面臨信心危機，盼球員盡快收拾心情，應付往後賽事：「班球員依家冇乜信心，連好簡單嘅傳波都驚交失，但我覺得佢哋都要積極改變心態，希望嚟緊對東方同標準流浪兩場聯賽，可以踢番好啲。」港會主教練谷卓斯則對「開齋」感鼓舞：「球隊今季用咗唔少後生仔踢，呢場證明我哋唔係冇得打，希望吸引到更多年輕球員嚟港會踢。」

圖/文：鄧文滔、文嘉靖