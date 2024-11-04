艾華90+6頭槌建奇功 冠忠南區逼和標準流浪

昨日「中銀人壽香港超級聯賽」安排兩場激戰，當中頭場首次在聯賽主場出擊的標準流浪，於青衣運動場火併冠忠南區。流浪上半場靠岡本玲仁入球領先，但南區之後發動圍攻，終在補時階段憑後備入替的艾華頭槌建功，雙方踢成1比1完場，各得1分。

流浪由今季首度在聯賽上陣的盧兆崎把關，4位「東灜兵」林遼太、林堂真、菅沼駿哉及岡本玲仁悉數擔正，劉智樂和雷仙奴負責攻堅，南區方面則派出黃浩然及宋柱浩鎮守後防，刑滿復出的亞哥斯達墮後派牌，入球重任落在基哥利及積遜身上。

岡本玲仁先開紀錄 南區甫開賽即反客為主，13分鐘，積遜側身窩利先試一腳，惟角度太正。不過先開紀錄一方卻屬於標準流浪，18分鐘雷仙奴落底傳入中路，岡本玲仁後上趕到撞射破網。流浪攻勢不斷，30分鐘幾乎再下一城，劉智樂門前快腳一抽可惜欠運中楣。1分鐘後岡本玲仁前場逼搶成功後，推入禁區起腳，又被伍瑋謙撲出。上半場尾段，流浪再獲入球機會，雷仙奴接應短角球勁射，再次未能考驗伍瑋謙，流浪領先1球返入更衣室。

易邊後南區果斷變陣，一口氣換入趙聡悟、史提芬彭利拿及李嘉耀，成功搶回不少攻勢。56分鐘，積遜罰球傳中，基哥利頭槌施頂直飛死角，但被盧兆崎單手托出底線。南區之後再換入李小恆加強攻力，85分鐘基斯頭槌二傳，「肥彭」近射再被神勇的盧兆崎擋走。不過踢至「90+6」，南區努力終獲回報，艾華頭槌為球隊追平，最終雙方踢成1比1，各得1分。

圖、文：李浚湣