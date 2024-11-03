舒奈達寶特今日爭后座

昨日維園上演香港網球公開賽兩場4強，結果頭號種子舒奈達及2號種子英國1姐寶特雙雙擊退對手，打入今日冠軍戰，上演「最強對決」。

頭兩位種子演最強對決 昨日4強頭場由世界排名45的中國球手袁悅火併寶特。袁悅首圈曾力挫前1姐施蒙娜，惟是役受制寶特打法，首盤先以2比6落敗。次盤袁悅加強發球穩定性，加上反手極具威脅，結果在球迷打氣下，第12局成功「破發」以7比5扳平盤數。惟決勝盤袁悅多番犯錯，寶特乘勢再贏6比2，以盤數2比1躋身今日決賽。

緊接上演的4強矚目大戰，頭號種子俄羅斯舒奈達遇上衞冕的加拿大球手費蘭迪絲。首盤舒奈達先贏6比4，次盤中段費蘭迪絲因腳部不適需要「醫療暫停」，經包紮後再度上場，惟已顯得有心無力，最終再負2比6，將決賽席位讓予舒奈達。

寶特今日與舒奈達爭冠，這位英國1姐表示：「舒奈達是左手球手，打法亦很多變，比賽肯定非常困難。不過來到決賽，我當然想被大家記住我是冠軍，所以會放手一搏！」

圖、文：余樂詩