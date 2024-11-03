齊保不敗！大埔東方和氣收場

昨日港超聯頭場，大埔於大埔運動場與東方合演「榜首大戰」。最終大埔憑馬卡雷拿建功，以1比1逼和上半場有巴科爾入球的東方，雙方繼續保住聯賽不敗金身。

「綠戰士」今場由謝家榮把關，馬高斯山度士與加比爾鎮守中路，柏連尼在中路派牌，馬卡雷拿、伊高沙托尼及盧卡斯組成前線三叉戟；東方派出葉鴻輝守龍門，馬希偉、余在言組成中場，支援巴科爾及吳宇曦在前線攻堅。9分鐘東方先開紀錄，巴科爾接應馬高斯妙傳，楔贏前柱頭槌頂入。落後的大埔反撲，20分鐘，伊高沙托尼禁區頂起腳，葉鴻輝橫身擋出。36分鐘，李家豪後上出動「私家Cue」右路窄角狂抽，同樣未能考驗葉鴻輝。1分鐘後，大埔幾乎再失守，吳宇曦把握加比爾漏頂壓入禁區起腳，謝家榮及時出迎沒收皮球，東方半場領先1球。

易邊後大埔換入陳肇鈞及尼高拉斯，56分鐘，馬卡雷拿於遠柱接應伊高沙托尼長傳頂入，扳平1比1。76分鐘，巴科爾禁區內施頂，惟角度太正被謝家榮沒收。補時階段，加比爾因侵犯巴科爾「兩黃一紅」被逐，雙方之後再無入球，和氣收場各得1分。

謝家榮：發揮唔完美但可接受 大埔驚濤駭浪下搶回1分，全場屢救險球的門將謝家榮指兩隊實力旗鼓相當，賽果合乎預期之內：「東方最近喺『亞冠盃2』贏咗卡雅，聯賽走勢亦好勁，打和都叫合理。上半場畀對手入波後，球隊係有少少亂，換入『Philip』（陳肇鈞）同尼高拉斯後，我哋調整番個節奏同打法，整體發揮唔算完美，但可以接受。」大埔是役在1,462位球迷見證下，跨季聯賽不敗走勢累積至20場，「家榮」明言會繼續努力，盡力為球迷贏波。

圖、文：文嘉靖