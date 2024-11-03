球證派11黃！傑志激和理文

昨日港超聯尾場，在旺角大球場爆發「傑理大戰」，由傑志惡鬥上季盟主理文。是役火藥味十足，球證共派出11面黃牌，理文由安尼亞先開記錄，惟臨完半場被潘沛軒追平，最終雙方各一言和。

主場出擊的傑志初段率先發難，3分鐘顏卓彬回後，祖連奴順勢一抽，陳嘉豪飛身撲出。理文之後趁「藍鳥」中場陳俊樂傷出，搶回不少攻勢，35分鐘，羅沙策動反擊，上場食出「大四喜」的安尼亞，左腳抽中楣底彈入。理文得勢不饒人，6分鐘後保利臣遠射中柱，上半場補時潘沛軒與馬查度配合撞牆，前者殺入禁區快射成1比1，半場未分高下。

易邊後傑志乘勇搶攻，祖連奴頭頂腳踢同樣無功而還。理文受壓下換入李毅凱及顏樂楓，59分鐘，艾華頓右路傳中，皮球輾轉落在羅沙腳下，但這名前鋒近門竟射高。尾段兩隊「搏槌」，79分鐘祖連奴頭槌被陳嘉豪擋出，5分鐘後到艾華頓招牌式推大位起腳，泰利救到再中柱，結果雙方踢成1比1完場。

李文恩搵到新教練「曾在港工作」 理文會長李文恩賽後受訪時透露，已與新任主教練簽約1年半，預計今個月尾上任，又指對方曾在香港工作。「李生」表示曾收到有執教英超經驗的主帥自薦，惟他希望新任主教練「年輕及有魄力」：「雖然有啲比較出名嘅教練自薦，但佢哋年紀偏大，所以冇考慮佢哋，結果人選只係卅幾歲，希望可以激發到球員。」他指待對方與前東家達成協議後，會即時公布：「佢喺泰國教過波，又嚟過香港工作，對香港足球有一定認識。」

圖、文：鄧文滔