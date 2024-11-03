新加坡站100自獲銀 何詩蓓集齊3色獎牌

香港「超級飛魚」何詩蓓（Siobhan）昨日在游泳短池世界盃新加坡站出戰100米自由泳，以0.74秒之差不敵美國杜格拉絲，奪得銀牌，Siobhan今站獲得1金1銀1銅，總排名第3。

剛度過27歲生日的Siobhan，今站先後奪得200自金牌及50自銅牌，昨日亮相另一強項100自，初賽游出53秒45排小組第1，總成績僅不及杜格拉絲，以第2名躋身決賽。至於初賽與何詩蓓同組的另一港將譚凱琳，以1分04秒29排小組第10，無緣決賽。

決賽慢杜格拉絲0.74秒 晚上決賽焦點落在何詩蓓與杜格拉絲身上，結果杜格拉絲以50秒82率先觸池，何詩蓓則游出51秒56，無緣3連勝。Siobhan賽後表示：「今年是我第3年出戰世界盃系列賽，亦是最開心1年，你也見到我扮熊貓出場吧，最重要是玩得開心、享受比賽。」

同日香港男泳手趙浩俊於男子200米蛙泳，以初賽第4名進身決賽，最終游出2分06秒51，由於冠軍中國「蛙王」覃海洋因一隻手觸池而遭「DQ」，趙浩俊總成績由第7名升上第6名。

文：余樂詩