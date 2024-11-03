港會均業北區駁火求開齋

港會中堅 比提

港會開季各項賽事7戰全敗，今日尾場迎戰同樣在聯賽未嘗一勝的北區，門將李溢晉承認球隊受傷停困擾下，想獲勝要加倍努力，強調已準備就緒：「波比同簡嘉亨速度快，擅長後上助攻，更重要係負責派牌嘅肯迪，如果凍結到佢，我哋攞分機會就高好多，而且港會個場比較窄，佢哋用波應該冇咁舒服。」

李溢晉：要改善失波後唔集中 「阿嘴」又呼籲隊友調整心態，以免一落後便自亂陣腳：「其實最近幾場踢落唔太差，但失咗波後就開始唔集中，搞到失多幾球，呢點一定要搞搞佢。」陣容方面，唐道碧和峇夏比需要停賽，對人腳調動構成影響。

劉君正力爭贏波振奮士氣 另邊廂均業北區剛在「高級組銀牌」8強，大敗予理文出局。今場返回聯賽戰線，面對同級對手港會，中場劉君正表示會全力爭勝：「球隊聯賽到依家都未贏過，好想今場踢出部署，用贏波振奮士氣。雖然喺『菁英盃』贏過港會，但其實唔太能夠作準，始終佢哋作出咗唔少輪換。」今季各項賽事已上陣6次的「君正」，指自己表現有進步空間，希望接下來賽事能幫助球隊，盡量減低失球。

均業北區前鋒 舒拉普