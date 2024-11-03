on.cc東網直播 港超搶分Good騷激戰打孖嚟 標準流浪硬撼冠忠南區

標準流浪守將 菅沼駿哉

今日「中銀人壽香港超級聯賽」續演兩場搶分大戰，聯賽首次主場出擊的標準流浪，頭場於青衣運動場惡鬥上周輪空的冠忠南區（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）；尾場則由兩支聯賽未勝之師正面交鋒，港會坐鎮香港足球會足球場對均業北區，同樣盼望「開齋」而回。（on.cc東網周日下午4時30分按次收費直播）

標準流浪今季聯賽首度主場出擊，助教林嘉緯期望球員展現爭勝鬥志，踢一場爭氣波：「其實我哋班球員質素唔曳，只要大家落場放膽表現自己，自然愈踢愈順，希望可以喺主場踢出流浪嘅鬥志，帶到驚喜畀球迷睇。」「嘉緯」表示南區擁有基哥利等進攻好手，會作針對性部署，務求堵塞防線漏洞，再伺機製造反擊機會。

張廣然望延續氣勢擸3分 流浪上周於「高級組銀牌」擊敗港會，重返勝軌兼晉級4強，前鋒張廣然表示球隊士氣有所提升，期望今日能延續氣勢，踢出應有水準全取3分：「球隊近幾場發揮唔錯，士氣比之前有好大改善，希望Keep住呢股氣勢，攞晒3分！」

由於對東方的「高級組銀牌」改期，因此冠忠南區上周輪空。是役亞哥斯達刑滿復出，主教練楊正光認為對球隊的進攻組織能力會有幫助：「流浪應該會喺後防屯重兵，有亞哥斯達喺度，令我哋嘅進攻冇咁易『老鼠拉龜』，其他球員都要做多啲無球走動，把握機會撕破對手防線，希望表現比之前對九龍城嗰場聯賽好番啲。」「光Sir」同時指對手劉智樂今季表現理想，提醒球員保持警惕。

佐佐木周：慎防幾位日本同胞 至於佐佐木周直言球隊近期演出未算理想，急需一場勝仗振奮士氣，但他指流浪有幾位日藉同胞坐鎮下，實力不容小覷：「林堂真、菅沼駿哉同岡本玲仁喺流浪產生好大作用，今場預咗唔會易踢，不過我哋班前線球員質素都唔講得笑，希望畀到多啲壓力對手。」

冠忠南區箭頭 基哥利