200自繼續贏 何詩蓓加冕「3冠后」

剛於前日在世界盃新加坡站度過27歲生日的香港超級飛魚何詩蓓，昨日再度亮相出戰主項女子200米自由泳，初賽以小組次名躋身決賽，最終她在同晚舉行的決賽力壓楊浚瑄等勁敵，以1分51秒80大熱奪金，繼上海及仁川站後，再度稱后，戴上三連勝后冠，笑言：「have fun（好享受比賽）！」

何詩蓓決賽的主要對手包括兩位主力蝶泳的澳洲飛魚卡迪露絲奧、格蓮，以及中國的楊浚瑄等，作為此項短池泳的世界紀錄保持者，何詩蓓於首段雖然列第4，但她以強勁的加速於75米轉池時已進佔首位，並爆發力量甩開對手，採取了主動的游法，最多拋離對手大半身的優勢。即使楊浚瑄後段力追，但Siobhan最終還是以0.27秒的距離勝出，季軍是澳洲的卡迪露絲奧。

這位先後在兩屆奧運為港贏得4面獎牌的女飛魚，周四適逢是自己27歲的生日正日及「哈佬喂」，以一身「熊貓Look」Cute爆亮相50米自由泳決賽，並以一面銅牌作賀禮，她日前接受傳媒訪問時透露未來動向，表示在12月的布達佩斯短池世錦賽後將會休息3至4個月，再決定去向：「我會休息幾個月，做一些不同的事並讓身體休息一下，再看自己是否還想念游泳。」

未決定出戰洛城奧運 對於會否參加2028年洛杉磯奧運，她坦言未有決定，並表示征奧最主要考慮是自己的身體︰「我的身體能否再接受高強度訓練4年，這是考慮因素，我不再年輕，未來只會更困難，而我若參加奧運不是只求參與，是希望可以世界頂尖運動員競賽，具競爭力實現我想要的目標。」