港台電視32 x on.cc東網 同步直播：港超Big4日大晒冷

傑志中場 祖連奴

今日「中銀人壽香港超級聯賽」Big4日，頭場大埔假大埔運動場迎戰東方，兩支聯賽未敗之師碰頭，誓要全力擊敗對手，唯我獨尊！（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）尾場6季港超盟主傑志，主場恭候上季冠軍理文，「藍鳥」對上兩季聯賽4鬥「黃黑軍團」皆「冇運行」，且看今日一戰，鹿死誰手。（港台電視32、on.cc東網周六晚上6時同步直播）

傑志火併理文勢均力敵 傑志上場在「高級組銀牌」8強，以3比1淘汰大埔晉級，近5仗贏了4場。今場面對近年聯賽剋星理文，主教練卡度素承認必定相當難踢，但強調球隊絕對有力一戰：「雖然聯賽輸晒，但其實上季我哋喺唔同盃賽，都贏過理文；當然一切已成過去，今季由頭計過，將會係唔同嘅故事。對方有好多出色嘅球員，尤其安尼亞啱啱先入咗4球，今場絕對係五五波。」

明加索夫同新隊友愈夾愈熟 翼鋒明加索夫上場為傑志射入靚波，他認為自己狀態正逐步提升，與前場一班新隊友亦愈夾愈熟，遇上老對手理文，目標全取3分：「唔關復仇事，自己都冇再去諗上季嘅事，始終依家球員、教練都有好大轉變。過往兩隊對賽都好緊湊，加上大家目前都急於搶分，今場一定相當有趣。」

朱兆基︰要展現更強鬥心 理文剛於「高級組銀牌」5比1大勝均業北區，暫代主教練朱兆基期望球員，面對勁旅傑志可展現出更強鬥心；同時他又指對手的板櫈深度充足，需要多加提防：「對曼谷聯見到班球員，個鬥心同投入度好強，今場希望佢哋抱住同樣積極嘅態度。另外，上星期留意到傑志喺陣式上做咗啲轉變之後，表現上已經有好大分別，加上依家每場可以換5個球員，幾乎等於半隊波，可以影響成個戰局。」「朱基」直言全隊上下今場目標一致，務求全取3分，爭取更高排名。

上場食出「大四喜」的中鋒安尼亞，相信理文嘅團結度會成為決定勝負的關鍵：「傑志係港超裏面一大強隊，今季仲要唔使應付亞洲賽，可以集中火力喺本地賽爭霸。我哋呢個星期都全力備戰，今場絕對不容有失，相信只要我哋齊心合力踢出部署，會繼續攞到好成績！」

大埔勇銳激鬥東方 大埔剛在「高級組銀牌」作出輪換的情況下，最終不敵傑志出局，主教練李志堅指落敗無損士氣，又表示今場必定強陣出擊：「上場係想趁一啲比賽試吓陣，如果成個球季，場場波都咁重要，咁咪冇機會囉。買大細都唔會長開大，當然我唔係特登唔想贏，但足球比賽應該要有啲諗法，我會揀上場去冒險，當然返番聯賽出人會穩陣啲。」

堅Sir：今場戰況一定緊湊 「綠戰士」賽前踢少一場，落後東方3分，今場名副其實榜首大戰，「堅Sir」預期戰況一定緊湊，惟他賽前亦特意為球員減壓，盼他們可以好好享受比賽：「兩隊精神面貌、心態上都係差唔多，今場會係一場精彩賽事。不過成季流流長，我覺得唔需要睇得呢場成績太重，就算贏到都唔使太早高興，反而趁機喺季初檢視不足更加重要。」陣容方面，林樂賢因傷缺陣。

至於東方上周在「亞冠盃2」作客擊敗卡雅，成為首支在該項賽事獲勝的香港球隊，士氣大振。今周重返聯賽戰線，主教練盧比度（Chino）認為今場戰果，對聯賽形勢未有太大影響：「呢季所有球隊嘅水平拉近咗，每隊波都有機會失分，加上聯賽踢3循環，就算有一、兩場失分都未使絕望，所以依家最緊要係令班球員恢復體能。」好消息是巴杜姆及林衍廷已經傷愈，可以候命。

亞歷斯祖：踢完亞冠谷起狀態 亞歷斯祖（Jojo）去季曾短暫效力大埔，他指對方攻力強大，但有信心球隊經亞洲賽磨練後，防線更為穩健：「『亞冠盃2』啲對手實力好強，畀到我哋好大考驗，所以大家返嚟之後，狀態明顯提升，希望今場守好啲，唔好畀咁多空位大埔發揮。」

理文射手 安尼亞 大埔箭頭 盧卡斯 東方鐵衞 高素巴耶夫