體育

殘疾人港乒法國賽穿金戴銀

ITTF法國殘疾人乒乓球公開賽2024於周三圓滿結束，5位乒乓球港隊運動員包括王愉程、焦瑾珊、林恩羽、何嘉盛及王志賢，在女雙、女單、男單、男雙及混雙均有出色表現，合力為港隊橫掃5金3銀1銅，合共9面獎牌，成績驕人。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc