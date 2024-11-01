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殘疾人港乒法國賽穿金戴銀
ITTF法國殘疾人乒乓球公開賽2024於周三圓滿結束，5位乒乓球港隊運動員包括王愉程、焦瑾珊、林恩羽、何嘉盛及王志賢，在女雙、女單、男單、男雙及混雙均有出色表現，合力為港隊橫掃5金3銀1銅，合共9面獎牌，成績驕人。
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