Bronny終開齋湖人仍慘負騎士

ＮＢＡ球隊騎士昨在常規賽憑全隊6人得分雙位數下，以134比110大勝湖人，開季5戰全勝，其中「大帝」勒邦占士之子「小占士」（Bronny）首度在ＮＢＡ得分，成為焦點。

開季狀態大勇的騎士，今場3分手感火熱，全隊以41.5%的命中率射入17球3分，反觀「紫金軍團」全隊僅射入6球3分，最終領先42比23完第1節的騎士，未受太大考驗，以134比110大勝，開季5戰全勝。數據方面，騎士6位球員得分雙位數，包括伊雲莫比利攻入全隊最高的25分，米切爾和查列特艾倫分別取得24分7助攻，以及20分17籃板；湖人方面，僅得分別收穫26分和22分、13籃板的勒邦占士，以及安東尼戴維斯較為突出。

但賽事落在全場僅攻入兩分的「小占士」Bronny身上，皆因他在第4節末段大局已定之際，射入1球中距離，職業生涯第1次在ＮＢＡ常規賽得分，他賽後難掩興奮：「這個絕對是我職業生涯，其中一個特別時刻，我亦感受到球迷的愛，令自己在場上能夠盡情發揮。」勒邦占士亦稱讚愛兒表現冷靜，心態甚至較初出道的自己更成熟。