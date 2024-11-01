輸波失控魯列夫自殘見紅

魯列夫又失控！香港時間周四凌晨上演的巴黎大師賽32強，其中俄羅斯球手魯列夫對陣阿根廷的舒倫度奴，當比數落後時情緒失控，以球拍多次擊打左膝，最終以直落兩盤6比7（7比6）、6比7（7比5）落敗。

魯列夫目前世界排名第7，面對排名第29的舒倫度奴，首盤曾一度領先5比2，惟無以為繼先輸6比7（7比6）。第2盤魯列夫同樣在4比2領先情況下，無法維持優勢，最終被對手反勝。經過比賽中一連串失利下，魯列夫情緒失控，數次向觀眾席怒吼，在第2盤因未能成功擊球後，用自己的球拍重擊左膝7次，直到膝蓋「見紅」流血，落敗後魯列夫亂擲水樽發洩，連串激烈行為令外界擔憂其心理狀況。

這位27歲球手曾公開表示罹患憂鬱症，並承認有時在激烈的賽事中，會無法控制「情緒爆發」。魯列夫在上季ATP總決賽上就曾自殘，並在今季的杜拜公開賽中因對裁判的反應過激而被驅逐。

麥維迪夫32強倒灶 另外，世界排名第5的俄羅斯球手麥維迪夫，雖然首圈輪空，惟昨日亮相32強鬥澳洲選手樸比連，全場竟出現14次雙發失誤，結果大熱倒灶以總盤數1比2見負，提早出局。

麥維迪夫