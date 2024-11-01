張彬賢做好工兵先係首要

張彬賢為滿貫披甲多年，因惠龍兒（Duncan）在銀牌賽期間受傷，場上司職中鋒的他為球隊擔起重任，最後亦交出漂亮「成績單」：「之前上場時間不算多，但Duncan不幸受傷後，我的責任變大，教練給我很多出場機會，因此慢慢累積到一些經驗，跟隊友之間的默契亦愈來愈好。」他補充道：「站在場上我會時刻提醒自己，保護好籃板，幫隊友做好單擋，牽引對手防守注意力。我在球隊中算是年輕，努力衝搶也是我的職責，雖然自己都想得分，但不會放在第一位，做好『工兵型』的角色幫助球隊才是首要。」

新加盟的外援米拿為滿貫打開聯賽勝利之路，開季至今取得3連勝未嘗一敗，張彬賢認為他的球風有不少可以學習的地方：「我很欣賞他，不單止是個人技術，他在球場上會不斷出聲與隊友溝通，鼓勵隊友，很多細節位做得很好，在這些方面是我所缺少的，希望能從他身上『取經』，盡力打好自己，亦希望藉此以師兄身份幫助球隊的師弟們。」

徐仲毅大讚：用頭腦打波 徐仲毅為滿貫接掌帥印兩年至今，親眼見證張彬賢的成長：「他（張彬賢）進步很多，因為其實我剛來香港的時候，很多人都跟我說他不行。但是我覺得他198公分這麼高的一個身材，跑動能力也都很不錯，我覺得沒有道理，不可能打不好。」張彬賢獲得教練的正面評價，亦對他稱讚有加：「經過這一年多一年半這樣訓練下來，他確實進步了很多，主要是基本功改善了，也很投入在訓練。他的防守跟他的身體對抗，今年外線把握度又提升了 ，用頭腦打球的一位球員。」

張彬賢檔案 位置：中鋒

出生日期：1996年9月16日

身高：1米98

體重：91公斤