新兵融入大家庭兄弟拍住上滿貫瞄準

甲一「Big 4」之一滿貫走出上季總決賽失利傷痛，今季吸納新外援米勒及NBL冠軍成員楊睿騏捲土重來。主帥徐仲毅深信「兄弟齊心，其利斷金」，並期望以團隊籃球制勝，劍指隊史首座甲一冠軍。

滿貫連續兩季常規賽封王，上季更殺入總決賽，但領先香港東方1場下，被對手連贏3場，無緣捧起隊史首冠。總結上季，主帥徐仲毅坦言感到失望，不過球隊已重拾鬥志，團結一心向目標進發，「所謂『兄弟齊心，其利斷金』，我希望建立一種Family（家庭）的氛圍，因為其實在團隊裏面，大家的角色比較像兄弟。今年陣容改變不算太大，大家愈來愈熟悉我的體系跟打法，目標也很一致，一起為冠軍而努力。」

米勒加盟提升整體表現 銀牌賽滿貫以全華班應戰，最終不敵南華和永倫未能打進決賽，無緣衞冕。不過滿貫在晉級過程亦曾打出精彩一仗，9月13日對永倫，一度落後雙位數分差下，最終以88比83反勝。該戰李琪、蕭瑋耀輪流爆發，中鋒張彬賢亦有亮眼表現，證明球隊板櫈亦有一定潛力。徐仲毅表示，銀牌賽用上全華班是想給年輕球員更多機會，讓他們增加信心，聯賽爭取更好表現。

甲一聯賽正式展開，滿貫亦以全新陣容示人，除銀牌賽註冊的年輕小將陳偉邦及NBL石家莊控衞吳松峻之外，加入美籍外援米勒（Dane Miller Jr.），以及從香港金牛借用後衞楊睿騏。上季蓋帝斯聯手惠龍兒組成甲一最強內線，今季這名美籍中鋒轉投永倫，滿貫則換上身高2米03、34歲的美籍大前鋒米勒。此子曾效力NBA發展聯賽球隊Oklahoma City Blue，其後轉戰非洲籃壇。2023年效力SLAC時，米勒憑場均21.2分入選「年度BAL（非洲籃球聯賽）一隊」，去年11月效力烏干達球隊City Oilers亦有份助該隊獲得非洲籃球聯賽（BAL）資格。

米勒8月底到港至今兩個月，徐仲毅對這位外援予以高度評價：「米勒很願意配合團隊，籃球場上解讀清晰，傳球視野亦很廣闊。他有能力一人拿40分，但是他更希望整個團隊一起變好，是一個全能的外援。」從訓練所見，米勒不時鼓勵隊友，為球隊注入正能量，他在聯賽兩戰亦交出平均31分、12個籃板的高效表現。隊友蔡再懃亦大讚新隊友樂於分享球權、合作愉快：「上季滿貫打『雙塔』，今季加強鋒線，進攻空間會更大。」

默契成為最大優勢 滿貫另一新兵楊睿騏（Ricky）亦是焦點所在，這位NBL香港金牛借將對建龍飛馬一戰登場，交出8分、5次助攻，助球隊取得3連勝。26歲的Ricky過去兩季於NBL進步不少，今夏更協助香港金牛奪得總冠軍，回歸甲一賽場令球迷期待。Ricky談到極速融入滿貫的原因：「滿貫隊中都是一些港隊和舊球會的隊友，所以很熟悉彼此的打法，默契一直都在。」效力滿貫第3季的蔡再懃對新陣容感滿意，相信默契會是他們的優勢：「上季失利的確令人傷心，但這亦令我們成長。贏一定開心，輸亦要齊上齊落，我自己希望擔任隊中橋樑角色，協助球隊繼續挑戰冠軍寶座。」圖/文：余樂詩、李章杰