獅城出擊何詩蓓挑戰總冠軍

2024年游泳世界盃第3站今日於新加坡展開，亦是今季最後一站，香港「超級飛魚」何詩蓓力爭成為「雙3冠王」的同時，並試圖爭奪獎金達10萬美元（約78萬港元）的總冠軍寶座。

報名4項 爭做「雙3冠王」 今年世界盃系列賽總獎金超過100萬美元，男女子總冠軍爭逐相當激烈。隨着在上海站獲2金1銅，以及剛於仁川站袋走2金1銀，何詩蓓目前在女泳手排名榜以109.2分排第3，落後兩位美國泳手史密芙（118.4分）及杜格拉絲（118.3分），要後來居上頗具挑戰性。世界盃總冠軍泳手額外獎金為10萬美元，亞軍則獲7萬美元。據新加坡站官網所見，何詩蓓已報名50米自由泳、50米蛙泳及主項100米及200米自由泳，能否成為「雙3冠王」（連續3站在該項目奪冠）令人期待。

至於史密芙與杜格拉絲總積分僅差0.1分，兩位美國泳手前兩站分別在100米背泳及200米背泳項目，都游得較自己保持的世界紀錄慢，若然在新加坡站能有所突破，相信會是致勝關鍵，同時她們的參賽策略，亦是總冠軍誰屬的重要因素。

男子方面，法國「水霸王」馬查特極有機會成為史上首位贏得世界盃總冠軍的法國泳手，他暫以116.4分領導群雄，惟隨後的瑞士邦迪（115分）及中國覃海洋（112.6分）亦有後上可能。