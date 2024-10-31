不敵英國1姐王曦雨16強止步

香港網球公開賽（WTA 250）昨日續於維園上演，其中中國新星王曦雨在女單次圈遇上英國首席球手波爾達，雙方經過逾兩小時激戰後，波爾達直落兩盤7比6及6比4淘汰對手，躋身8強。

爭持激烈打足2小時 現時世界排名為第100位的王曦雨，今年表現理想，曾打入巴黎奧運女單16強，僅不敵波蘭「球后」施華德，才無緣8強，另外這位中國球手在奧斯汀和奧克蘭站打入決賽和4強。至於波爾達世界排名第29位，是今次香港網賽2號種子，實力不容忽視。

縱使賽前被稍為看淡，但王曦雨首盤即大打爭氣波，第2局面對3個「Break Point」，都能保住發球局，隨後更搶攻成功破發，一度領先局數4比2，惟波爾達始終經驗豐富，之後把握機會破發，雙方要鬥至「搶七」，波爾達關鍵時刻抵住壓力，贏細分9比7先拔頭籌。

次盤雙方初段同樣鬥得難分難解，一直互保發球局，打到第5局戰況出現突破，波爾達趁機破發，「連破帶保」下拉開局數至4比2，但這位英國1姐第8局出現發球雙錯誤，令王曦雨追成局數4比4平手。波爾達此時調整節奏，再度打破王曦雨發球局，第10局更以「Love Game」保發，贏多盤6比4，打入8強。至於另一場16強，頭號種子施妮達直落兩盤6比4及6比1擊敗韓天遇，強勢殺入8強。圖/文：鄧文滔、文嘉靖