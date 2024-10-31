香港東方憾負廣島蜻蜓

東超主場逾9成球迷力撐 歷史性由香港東方主場舉行的EASL東亞超級聯賽，昨晚假修頓場館熱血上演，東方在逾9成入座、幾近爆滿的球迷入場支持下，雖有麥洛連屢次入樽個人獨取全隊最高的24分，半場領先廣島蜻蜓44比37，但可惜客軍多個得分點連環發炮，全場命中率高達47.5%下，東方最終以75比88憾負。寄望下場12月18日主場對陣菲律賓的生力啤酒人，力爭勝仗。

香港東方主帥巴拿莫域派出張延隆、梁嘉顯、林爵華、奇勒及麥洛連首發，球隊由奇勒跳投取得首兩分，初段與客隊廣島蜻蜓拉成均勢，惜對方的外圍不俗一度反先。年輕後衛張延隆乘客軍嚴防麥洛連之際，機警伺機多番剷入顏色地帶，突破對手防線拿下6分，第一節東方以19比20落後。次節奇勒Jump shot得手為主隊反先。身高2米07的中鋒麥洛連愈打愈放，先後入樽及籃下制霸Tip in，或博得罰球一口氣進帳9分，東方佔得上風，而卜聿揚替補亦做出入樽好戲，半場主隊領先44比37。

無可否認，廣島蜻蜓這支上屆日本B.League冠軍隊擅打反擊快攻，加上外圍射手包括山崎稜及三谷桂司朗準繩度頗高，第3節反先。而主隊經過3分多鐘取不到得分後，才由麥洛連打破僵局，雙方互有領先，戰情緊湊，東方以58比64落後。

麥洛連錄雙雙 末節雙方繼續爭持激烈，麥洛連偷球直搗黃龍得手，追近至62比67， 其後客軍手風較順，拉開13分優勢。東方保持戰鬥精神，惟廣島蜻蜓緊迫防守不容許東方輕易上籃及起手，末段對手前鋒艾拉布朗籃下再搶分，東方力拚下仍以13分之差，宣告反勝乏力，遺憾再敗。加拿大籍中鋒麥洛連錄得24分及14籃板雙雙數據，奇勒及林爵華分別貢獻13分及11分。客軍布朗克希爾奪25分勇冠全場，而山崎稜亦錄13分，成勝負關鍵人物。圖、文：李章杰