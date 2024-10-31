最佳撲救 最佳金球8、9月結果出爐

謝家榮：暴雨下更考功夫 大埔兼港隊門將謝家榮，於9月21日作客冠忠南區的「中銀人壽香港超級聯賽」，憑補時階段撲出基哥利的勁射，獲球迷投票選為【聚大金鳳 - 聚大行】「8、9月份最佳撲救」。值得一提，今次乃「家榮」生涯首次獲得這個獎項，絕對別具意義。

對冧莊最佳門將抱平常心 賽前稍被看高一線的大埔，作客南區半場領先1球，惟下半場突然下起暴雨，加上杜國榆兩黃一紅被逐，最終在「90＋6」被對手追平，痛失兩分。大埔門將謝家榮於比賽尾段，其實已撲出過對方射手基哥利的近距離抽射，他在受訪時重提該記高難度撲救：「因為嗰日落好大雨，直情打落塊面到，仲搞到個場好暗，加上當時禁區入面好多人，好彩自己夠集中，但如果呢球一撲完就完場，含金量就更加大。」

上季聯賽亞軍大埔，暫時在聯賽走勢不俗，仍屬不敗之師，「家榮」有信心球隊可以再創佳績：「我哋以防守見稱，今季後防變動唔大，大家都夾慣夾熟，唔使再重新了解，呢方面絕對係優勢。」提到今季目標，上季首度當選最佳門將的「家榮」，笑言對「冧莊」會抱平常心：「個人或者球隊都好，當然係想攞獎，不過最緊要保持到上季嘅表現，如果連續兩季當選『最佳門將』嘅話，會係Bonus（獎勵）嚟。」

祖連奴相隔兩年再獲獎 傑志兼港隊射手祖連奴，在9月21日主場大勝標準流浪的「中銀人壽香港超級聯賽」，憑一次禁區頂妙射「死晒角」，獲球迷投票選為【聚大金鳳 - 聚大行】「8、9月份最佳金球」。同時，這亦是他相隔兩年後，再次榮膺每月最佳。

生涯最美妙入球之一 傑志季初展現強勁火力，更在9月初對流浪的聯賽大勝8比0，當中祖連奴13分鐘一腳尤其精彩，當時他於禁區頂熨射擦柱彈入，為球隊先拔頭籌。這名港腳領獎時笑言，對射入這記金球感驚訝：「入波之後見到『羅梓』（羅梓駿）抱頭，表情難以置信，的確當我起腳嗰陣，真係好似會出界，好彩個波最後有旋轉，呢球絕對屬自己生涯其中一個最靚入球。」

此外，對於今季不時轉踢進攻中場，祖連奴相信無阻自己繼續爭取入球，但承認仍須時間適應：「踢攻中唔單止係企喺禁區等波到，自由度更大，同埋有更多機會掂波，但始終要兼顧埋防守，踢法有啲唔同。」今季各項賽事暫時攻入3球的祖連奴，指不會為個人入球數字訂下目標，僅稱會盡力幫助球隊重奪聯賽冠軍，以及重返亞冠賽場。文：李浚湣