帶傷上陣不敵8號種子王康怡︰要再改善心理質素

香港網球公開賽（WTA 250）昨日繼續在維園舉行首圈賽事，是日輪到王康怡（Cody）在女單登場，可惜港將連續兩盤以3比6，不敵西班牙8號種子布斯莎，繼上屆後再於首圈止步。

持外卡參賽的Cody目前世界排名為第412位，與布斯莎的71位有一定差距，港將首盤未見怯場，成功保住頭3個發球局，可惜港將第7局失誤漸多，遭布斯莎「連破帶保」落後局數3比5，加上Cody第9局再被破發，先輸一盤3比6。第2盤王康怡打出驚喜，第1局即破發，惟無以為繼連輸5局。惟主場球迷支持下未有放棄，第7局上演破發，並一口氣追至以局數3比5落後，可惜布斯莎第9局以「Love Game」保發，最終Cody連輸兩盤3比6不敵布斯莎，連續兩屆首圈止步。

提升積分來年衝擊大滿貫 Cody賽後接受訪問，認為自己表現可以接受，又指起初與對方打得緊湊，可惜其後未能控制節奏，導致落敗。談到今場得着，Cody稱從布斯莎身上獲益良多：「布斯莎的心理質素較穩定，例如我被破發後，而且她在場上的移動速度很快，令我的進攻不太奏效，使自己更清楚未來要針對哪方面作改善；今站後會到歐洲或澳洲參賽，希望爭取積分提升排名，來年可以參加大滿貫。」

此外，張瑋桓日前透露Cody有傷在身，她是日解釋早前在湖州站奪冠後，練習發球時不慎受傷，為了順利出戰今站賽事，故上周在ITF巡迴賽千島湖站女雙首圈中途退賽。■圖、文：鄧文滔