合轟56分氣走崇德飛鷹 艾勤蘇志樂爆發晉裕首捷

甲一男籃聯賽昨晚假灣仔修頓室內場館舉行，晉裕終大打爭氣波！憑外援艾勤轟入33，加上射手蘇志樂Hot hand，三分球全場9射5中豪取23分，帶領球隊以87比71力挫崇德飛鷹，經歷聯賽4連敗後，取得今季首場勝仗。圖、文︰余樂詩、李章杰

崇德飛鷹正選派出黃浩賢、呂銘彥、林凱光、葉文俊和奧斯汀，晉裕以趙蕸雄、蘇志樂、歐文輝、李頌民和艾勤應戰。首節晉裕即火力全開，外援艾勤兩度籃下博得「and 1」，一度拉開至16比8，單節貢獻14分。飛鷹由馬港燊、張國銓及呂銘彥中距離得手，追至16比18。

第2節晉裕歐文輝、艾勤和梁民熊輪流挑戰顏色地帶打出8比0攻勢。飛鷹一度憑奧斯汀入樽、呂銘彥三分球追至落後1分，惟艾勤再貢獻「2+1」，加上梁民熊兩記三分球，半場領先41比32，艾勤今場表現活躍，半場已有25分進帳。

換邊後飛鷹積極反撲，射手黃浩賢9射0中後，到第3節中段才於中距離得手「開齋」，中鋒馬港燊力抗艾勤迫至對手24秒違規，其後亦跳投得分，加上林凱光上籃得分，一輪12比2強攻力追至50比54。晉裕艾勤和蘇志樂輪流兩邊外圍發炮，及時「救火」拉開至60比52。

挫建龍飛馬南華3連勝 決勝節，晉裕的蘇志樂連搶4分，飛鷹亦有奧斯汀命中兩記三分球至61比66。不過晉裕今場爭勝決心十足，胡兆智內外開弓連搶5分，其後蘇志樂更接管比賽，連續轟入3球三分，單節豪取16分助晉裕以87比71取得今季首場勝仗。

晉裕今場有3人得分上雙，艾勤轟33分，另加24個籃板，蘇志樂三分球9射5中，其中4球在第4節所得，全場得23分。崇德飛鷹方面，馬港燊全隊最高18分10籃板。

尾場南華今季繼銀牌後第2度對戰建龍飛馬，雖然後者有美籍援將侯斯頓於聯賽後加盟，搶板剷籃兼入樽，個人爭得21分，但南華有朱亮表現回勇拿下23分，加上曾湛元及安德拉繼續擔起球隊，南華終以90比72報捷，聯賽錄得3連勝。