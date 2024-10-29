沙恩斯心願達成再次封王

在墨西哥城上演的F1墨西哥站賽事鬥得激烈，法拉利的沙恩斯迎來別具意義的分站冠軍，並協助車隊在總成績超越紅牛，升上次席。而車手榜爭逐同樣精彩，麥拿侖的諾利斯奪今站亞軍，加強對「紅牛車王」麥斯韋斯塔本爭取衞冕的威脅。

為法拉利超越紅牛 法拉利車隊最近表現強勢，今站排頭位的沙恩斯幾乎由頭帶到尾下，率先完成71圈以1小時40分55秒800衝線，獲今季第2個分站冠軍，這也是法拉利自1990年後，首次踏上墨西哥站頒獎台最高台階，這位30歲的西班牙車手賽後激動表示：「今站冠軍對我來說很有意義，早前曾經講過希望可以離開法拉利前再贏一次冠軍，終於做到了。」法拉利在沙恩斯今站奪冠，勒卡歷獲季席，協助車隊在總排名榜超越上屆總冠軍紅牛，升上次位，並直逼有29分優勢的麥拿侖。

至於今季表現勇猛的麥拿侖車手諾利斯，奪得今站亞軍，隨着爭取衞冕的韋斯塔本因被罰而跌落第6名，令兩人爭逐今季車手總冠軍更加激烈。此外，今站是傳奇車手阿朗素生涯第400場大獎賽，可惜戰至第15圈因戰車故障，無奈退賽。

沙恩斯