張瑋桓香港網賽首圈止步

香港網球公開賽（WTA 250）昨日在維園網球場展開首圈賽事，香港網壇「一姐」張瑋桓（Eudice）繼上月125國際賽後再度主場出擊，力戰下以盤數0比2（3比6及4比6）不敵華裔澳洲球手韓天遇，止步32強。Eudice將於今日夥拍王康怡（Cody）出戰女雙16強，後者亦將於今日的女單賽事硬撼8號種子、世界排名第19位的西班牙好手貝施沙。

韓天遇開出7個Ace

本地女網「一姐」張瑋桓，32強迎戰世界排名210位的韓天遇。澳洲球手韓天遇率先入局，連保帶破領先3比1，其後更發起強攻，在第7局打出2個「Ace」，不過張瑋桓面對壓力鬥到「刁時」並贏得此局，局數追至3比5，惟對手狀態明顯更勝一籌，港將先輸一盤3比6。次盤張瑋桓在先贏1局下連輸3局，不過憑多球網前搶攻再追至3比4，惟第8局未能保住發球局，關鍵的第10局亦未能破發，最終以4比6再輸一盤。對手全場打出7個「Ace」，Eudice力戰1小時28分鐘後，最終直落兩盤告負首圈出局。 ■李章杰報道