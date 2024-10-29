搶分戰射破上海申花 安永佳同「一仔」耍冧

中超周日（27日）尾二一輪聯賽爆發「香港打吡」，當中榜下游的深圳新鵬城靠港將安永佳（Matt）入球，以2比2打和另一港隊成員陳晉一坐鎮的勁旅上海申花，令後者奪冠形勢變得被動；賽後安永佳表示1分可以接受，又笑言需與「一仔」道歉。

中超已進入白熱化階段，當中上海申花賽前只要在餘下兩戰全勝即可封王，而深圳新鵬城則急需3分方可逃離降班區。兩隊半場互交白卷，易邊後申花先開紀錄，但新鵬城隨即扳平，後備入替的安永佳更在78分鐘接應隊友長傳，力壓對方兩名後衞，為新鵬城射入反超前一球。不過補時階段申花憑12碼追平，雙方最終踢成2比2完場。申花目前落後榜首上海海港1分，而新鵬城則因對賽成績不敵青島海牛，續排尾二。

對手太強1分收貨 安永佳賽後接受當地傳媒訪問，直言在入球後感到十分開心：「因為當時我以為好大機會攞到3分，尤其呢場勝利對球隊好重要。不過對手實力咁強，1分都可以接受。」提到申花陣中的港隊兼前傑志隊友陳晉一，安永佳透露已與對方交換球衣，又為他近期的好表現感到開心，但Matt笑言令對手失分，需要與「一仔」道歉：「有少少抱歉！」 ■李浚湣報道