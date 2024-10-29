東方與村超合作加強青訓

白石基地待政府批覆

除東方體育會主席鄭啟明、副主席游永強外，昨日足總董事黃俊雄、順德足協及村超代表亦有出席簽約儀式。會後游永強提到東方在今次合作上的角色：「我哋會將訓練體系輸出，然後由順德東方去執行。由香港過去教效果好慢，資源運用上都唔太理想，貴州小朋友去順德比香港容易。」同時，「游生」又稱不排除之後會派更多小將到大灣區訓練、比賽：「順德硬件配套比香港好好多，同埋有更多比賽平台。始終香港一隊要爭成績，板櫈小將落場機會比較少，雖然有『菁英盃』、U22聯賽，但都係唔夠。」