港台電視32 × on.cc東網 同步直播：修頓過招絕不鬆懈 南華建龍飛馬大鬥法

南華 曾湛元

甲一男子籃球聯賽南華對建龍飛馬今晚假修頓場館舉行，南華聯賽已錄得兩連勝，主帥羅意庭指球隊會延續鬥心，全力應戰，爭取3連勝。建龍飛馬有新加盟的外援侯斯頓強化鋒線，場均交出雙雙數據，今場他將與紅軍喀麥隆中鋒安德拉正面交鋒，值得期待。（on.cc東網及港台電視32周二晚上8時40分直播）

南華上場迎來朱亮復出，最終憑後衞曾湛元交出26分、8助攻、7偷球，以90比68擊敗崇德飛鷹，錄得兩連勝。主帥羅意庭表示，球隊替補球員入局有待改善，期待眾將繼續進步：「我們每一場都會當決賽去打，要入季後賽，每場都不容有失。上場對飛鷹，我們第一節領先19比2，之後換上替補陣容，就被對手追上。所以我常對球員說，全部人都一定要隨時準備好，不能夠領先就鬆懈。」

攻守要做到100% 喀麥隆中鋒安德拉上場進帳22分，羅意庭大讚其態度和表現令人滿意：「新外援態度比預期積極得多，不論場內場外都表現出職業球員應有的態度，他會遵照教練的部署去執行，所以他能夠很快就融入球隊，大家都和他合作得很好。」他亦認為「元仔」表現稱職，「他開始清楚自己的角色。」曾湛元表示：「今場對建龍飛馬希望打出壓迫防守，知道對手有外援加入，相信實力會比銀牌時加強，另外他們亦好肯起手，我們要提防他們的三分球。最近自己有好表現是靠戰術的配合和隊友為我拉開進攻空間，希望自己能夠加強體能，進攻之外亦能夠防守對手主力，攻守都做到100%。」

控制節奏減少失誤 建龍飛馬自季初擊敗晉裕後，接連不敵康仁福建、崇德飛鷹和滿貫，今場將力爭一勝止頹勢。對滿貫一戰，建龍飛馬有4人得分上雙，其中新外援侯斯頓貢獻全隊最高的14分，聯賽3戰平均交出15.3分10.7籃板，今場他將與紅軍「勒邦」安德拉對決，能否交出決定性表現，成為關鍵。建龍飛馬控衞李旭川承認，球隊與外援處於磨合階段，而他將做好本分，另外亦會爭取成為隊中得分點，分擔隊友壓力。他說：「今晚對南華首要任務是控制比賽節奏，不被對手節奏影響，希望可以有效傳球給得分主力，減輕他們持球進攻的壓力，自己今季亦想加強進攻，為球隊帶來更多正面影響。我們整體亦要減少失誤，這亦是今季其中一個重點課題。」

南華 安德拉 建龍飛馬 張馳岳 建龍飛馬 侯斯頓