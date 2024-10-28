眼前目標明年體育園IBF世界盃

談到挑戰，來年ＩＢＦ保齡球世界盃會是胡兆康眼前最大目標，畢竟這是香港首次舉辦，也是啟德體育園落成後首個國際性的公開賽，「康爺」表示此前會參加兩至三個國際賽提升狀態：「幾位隊友狀態相當理想，希望藉國際賽練習不同打法，培養默契。」

對於有望與隊友們在主場出擊，「康爺」盼藉此機會令更多市民關注保齡球：「啟德體育園共有40條新球道，有更多資源培養新一代球手，很感恩自己成為全職運動員多年後，仍有機會在國際舞台奮鬥，希望衝擊獎牌吸引更多人關注。」

期待伊館「終極決戰」 ＩＢＦ保齡球世界盃已定於明年1月5至14日上演，其中準決賽及決賽將移師灣仔伊館上演「終極決戰」，曾於2015年奪世界盃冠軍的「康爺」直言相當期待：「今次是罕有地在保齡球館之外的地方，搭建兩條保齡球賽道，當然想親身感受。」

IBF保齡球世界盃 日期：2025年1月5至14日

地點：啟德體育園Top Bowl場館

伊利沙伯體育館（準決賽及決賽）

參賽國家及地區：約35個（每隊最多4男4女）

競逐項目：男女子個人及男女子4人團體賽

Top Bowl場館已準備啟用。