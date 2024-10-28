港女足友賽再負緬甸

香港女子足球代表隊上周六作客Bahan Football Stadium，繼上周三後再與緬甸「拍跳」。首次為港隊擔正的李巧怡射入國際賽首球，一度為球隊扳平，但其後連失3球下，港女足連續兩場以1比4不敵緬甸。

李巧怡入開齋波 港隊上場不敵緬甸，是役正選作出5個調動，包括李巧怡首次為「大港腳」正選上陣，與韋婉婷聯手攻堅，箭頭張煒琪則先列後備。世界排名高香港25位的緬甸，16分鐘就憑門前補射先開紀錄，踢到24分鐘，李巧怡把握對方守衞與門將誤會，射入空門為球隊扳平，兼收穫個人首個國際賽入球。可惜港隊5分鐘後再次走甩對方而失守，落後1比2完半場。換邊後港隊再失兩球，最終繼周三後再以1比4告負。

首次代表「大港腳」上陣即有建樹的李巧怡，賽後向教練致謝：「好開心首次正選就入到波，多謝教練畀機會我，雖然仲有好多不足，但我會繼續努力。」至於韋婉婷強調所有球員已盡全力奮戰，惟默契有提升空間：「我哋呢3課操練都只係練咗1個鐘，對場地唔夠熟悉，而且大家夾得唔夠多，令教練好難短時間內向我哋灌輸戰術。」

文：李浚湣