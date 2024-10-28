相隔43年！南華重返加山比賽

本地老牌球會南華，昨日相隔43年再於南華會賽馬會體育場（加山球場）出戰，在港甲聯賽對晉峰。最終南華以4比1獲勝，入場觀戰的南華名宿丘建威盼球迷的熱情，能感動管理層。

南華為隆重其事，賽前向入場球迷派發襟章及打氣紙扇，並安排售賣球衣。兩隊上半場互交白卷，南華換邊後發力，憑何誠淵和禾達建功領先2比0，晉峰由伊巴謙的12碼追至1比2，但郭霆謙及禾達之後各入1球，助主隊贏4比1完場。

顧錦輝希望每個月安排1場 南華足球管理委員會主委盧健生認為是役充滿意義：「南華好耐冇喺呢個場比賽，好開心有唔少球迷入場，今次我哋除咗派紀念品，亦邀請咗高尼路、山度士、丘建威同宋連勇等名宿入場，下次會落多啲工夫宣傳。」談到升班意向，「盧生」稱暫時只專注帶領南華應付甲組賽事。

教練顧錦輝則指在加山比賽機會難得：「我踢南華嗰陣，球隊已經用緊大球場做主場，未試過喺度落場，依家球隊用番呢個場，我都為球員光榮，唔係每支甲組球隊都有屬於自己嘅主場。希望每個月起碼安排到1場喺呢度踢，會再同足總傾傾。」丘建威則認為重返主場令球迷回味無窮：「當年我哋練波，班球迷就喺度搵球員，今次見番咁多球迷，感覺返晒嚟，希望球迷嘅熱情，感動到管理層。」

圖、文：鄧文滔