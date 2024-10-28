啟德體育園首場測試賽順利完成
新落成的啟德體育園昨午舉行首場測試賽，安排乙組足球聯賽西貢對黃大仙於青年運動場上演，入場人士需經過安檢，整體秩序大致順利。
入場要經過嚴格安檢
本報記者是日實測搭港鐵到宋皇臺站再前往體育園，在屯馬綫過程途中已不斷有廣播提醒，站內亦有多個路牌及告示，加上港鐵特意加派人手協助乘客，指引相當清晰。今場測試賽並非對外開放，只限已持票的1,000名觀眾，由下午3時開始進場。球迷入場前要經過嚴格安檢，當中有市民因帶同已開封的包裝零食、金屬水樽而遇上阻滯，整體未算太過混亂。球場方面，草地質素尚算理想，燈光亦非常明亮，即使夜間比賽，視野依然清楚。值得一提體育園內設有大屏幕，讓球迷觀看實時比賽直播、比數、分鐘等，惟未有慢鏡重播安排。
球迷范先生特意前來體育園欣賞賽事，直言感覺不錯：「景觀開揚，位置亦多，類似將軍澳運動場，之後進行港隊或港超聯賽事，應該沒有問題。不過旁邊位置角度較差，加上設有跑道，氣氛或不及旺角或大球場。」至於昨日賽事，西貢與黃大仙踢成2比2完場。測試賽後，當局指觀眾進場、離場、人群管理安排、安檢、驗票設施和場地硬件運作暢順，未來會舉辦20場測試賽及演練，為體育園明年首季全面啟用做準備。
圖、文：李浚湣
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