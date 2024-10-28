啟德體育園首場測試賽順利完成

入場要經過嚴格安檢

本報記者是日實測搭港鐵到宋皇臺站再前往體育園，在屯馬綫過程途中已不斷有廣播提醒，站內亦有多個路牌及告示，加上港鐵特意加派人手協助乘客，指引相當清晰。今場測試賽並非對外開放，只限已持票的1,000名觀眾，由下午3時開始進場。球迷入場前要經過嚴格安檢，當中有市民因帶同已開封的包裝零食、金屬水樽而遇上阻滯，整體未算太過混亂。球場方面，草地質素尚算理想，燈光亦非常明亮，即使夜間比賽，視野依然清楚。值得一提體育園內設有大屏幕，讓球迷觀看實時比賽直播、比數、分鐘等，惟未有慢鏡重播安排。