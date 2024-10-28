理文5:1掃走均業北區 安尼亞食大四喜！

昨日「高級組銀牌」8強獨腳戲，理文與均業北區於大埔運動場交鋒。「黃黑軍團」憑安尼亞食出「大四喜」，加上夏馬特入球，以5比1淘汰對手殺入4強，將與傑志爭決賽席位。

「黃黑軍團」派出梁興傑首度擔正把關，周子謙、金旻奎扼守後防，黃威、夏馬特及胡晉銘負責中場，支援艾華頓及安尼亞攻堅；北區方面由張桂華把關，基拿美坐鎮中路，舒拉普肩負入球重任。

兩軍上周於港超聯碰頭，當時理文大勝4比1，是役「黃黑軍團」繼續主導局面，9分鐘，安尼亞接應黃威長傳，禁區內勁射破網。24分鐘，安尼亞連環起腳，俱逃不過張桂華十指關。北區之後發力，38分鐘憑羅港威右腳得手，扳成1比1平手，惟完半場前安尼亞接應艾華頓直線輕鬆射入，理文領先2比1返更衣室。

易邊後僅7分鐘理文拋開比數，安尼亞再度接應艾華頓傳中，近柱射成3比1，理文得勢不饒人，62分鐘，夏馬特接應胡晉銘橫傳，施右腳射成4比1，3分鐘後，後備入替的鄭兆均造就安尼亞近門撞入，後者食出「大四喜」，結果理文輕鬆以5比1淘汰對手，殺入4強。

「發夢」預知會多入波 昨日「四喜臨門」的安尼亞，賽後笑言「預知夢」成真：「我一啲都唔覺得出奇，其實前一晚瞓覺時，夢到自己喺龍門前不停將個波擺入網，瞓醒嘅時候已經好有信心，預咗今日多入波！我覺得入到4球係一個好正嘅紀錄，好開心幫到球隊入準決賽。」

圖、文：文嘉靖