舒娃入名人堂快過細威

5項大滿貫得主舒拉寶娃，落實入選2025年網壇名人堂，比當年宿敵S威廉絲更早達到此里程碑。原因名人堂規定球員要停止職業賽5年後才獲入圍資格，故2022年還在比賽的「細威」，仍然要等等。舒娃表示：「多謝所有投票者，這個認同讓我再一次肯定自己。」今次同樣入圍還有曾贏得16次大滿貫男雙錦標的拜仁兄弟。