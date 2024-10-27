付遠威奪帆船亞太賽冠軍

香港航能運動員付遠威，在澳洲黃金海岸舉行的Hansa亞太錦標賽中奪得Liberty級別冠軍，成為該級別首位非澳洲籍冠軍，為港創下歷史。比賽吸引來自7個國家及地區逾85名好手競爭，經過9場賽事後，付遠威有6場首名完成，最終以總成績11分奪冠而回。