孫璐璐：香港係我第二個家

場上發揮多元文化特質

Lulu的父母分別為克羅地亞及中國人，新西蘭出生的她小時候曾居於上海，5歲移居瑞士，其後返新西蘭繼續學業。這位網壇新星與香港頗有淵緣：「我有不少親戚在香港，以往每隔兩年便與母親一起來港探親。」今次參賽重遊舊地，Lulu趁機到中環街市及文武廟等地「打卡」，她指香港的國際化特色，正好與其多元文化背景不謀而合：「媽媽有恪守紀律、勤力好學的中國人傳統優點，新西蘭人熱愛冒險，瑞士人冷靜沉着，克羅地亞人則較熱情，我剛好每樣性格都有一點點，這些特質都是球場上需要的元素。」今次是孫璐璐投身WTA職業賽後，首度在維園作賽，並會在明日展開的正賽首圈出擊，期望借「主場」之利爭取佳績。