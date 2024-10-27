仁川站贏100自何詩蓓又擸雙金

何詩蓓再擸金！這位香港「女飛魚」昨晚在世界盃仁川站再度出擊，奪得女子100米自由泳金牌，以51秒73力壓群雌，收獲今站第2金，以2金1銀佳績收官，並且連續兩個分站在100及200自項目封后，強勢袋走4金，盡顯霸氣。

李芯瑤破香港青年紀錄 何詩蓓於早上100自初賽被編入第3組爭逐，全程表現輕鬆，頭50米以25秒60完成，最終以53秒29獲得小組首名出線，同組的港隊15歲小將李芯瑤在師姐的帶領下，亦有不俗發揮，以53秒57獲小組次名，驚喜取得決賽資格。值得一提是李芯瑤打破了香港青年紀錄，同時達到世錦賽的A標時間。

何詩蓓以初賽總成績第4躋身決賽，晚上出戰決賽即展現真正實力，頭25米以11秒99完成，最終以51秒73率先觸池，初賽游出53秒21、以首名闖決賽的32歲波蘭老將維錫，決賽則以52秒19獲得亞軍，至於李芯瑤在決賽更進一步，以53秒22再破香港青年紀錄，獲得第7名。

其餘香港泳將成績，16歲的王一舜在男子400米混合泳決賽，游出4分23秒85獲第8名，至於另一港將趙浩俊出戰男子200米蛙泳決賽，泅出2分06秒32獲得第6名。