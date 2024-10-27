標準流浪小勝港會殺入4強

昨日「高級組銀牌」8強頭場，於大埔運動場上演，由標準流浪鬥港會。結果流浪憑姚浩明上半場罰球建功，以1比0淘汰下半場少踢1人的港會，躋身4強。

開賽16分鐘，劉智樂禁區內頭槌攻門惟未中目標。23分鐘，巴拉克左路禁區外起腳，未能考驗港會門將李溢晉，之後雙方陷入拉鋸。直至完半場前一刻，峇夏比禁區頂侵犯劉智樂，姚浩明操刀罰球一射破網，流浪打破僵局。補時階段，史加利禁區內射入，惟越位在先食詐胡，流浪半場領先1比0。

黃展鴻喜見球員信心恢復 換邊後港會加強壓力，49分鐘，後備入替的加斯特夫，禁區內傳交黎皚韜，後者起腳被盧兆崎接實。56分鐘，陳灝無人看管下門前抽射，但未中目標。港會扳平不成，75分鐘再收噩耗，唐道碧侵犯對手兩黃一紅被逐離場，港會10人應戰下更為吃力，88分鐘，巴拉克右路放冷箭中楣彈出，無阻流浪一球小勝對手，打入4強。

賽後流浪教練團成員黃展鴻表示球員發揮符合預期，相信今場重返勝軌後，球員們的表現及信心亦會恢復：「其實整體表現算理想，一開始球員仲有啲急，太多長傳，當入到波後，你就會睇到大家信心上會有轉變，唔畀對手太多機會製造射門，希望保持呢個勢頭。」

圖、文：文嘉靖