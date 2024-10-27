傑志復仇成功淘汰大埔

昨日「高級組銀牌」尾場，傑志在旺角大球場火併大埔。半場落後兩球的「綠戰士」，易邊後一度靠加比爾追近比數，惟之後被明加索夫再入多球，最終以1比3不敵「藍鳥」，今季首吞敗仗。

衞冕的「藍鳥」是役改由王振鵬把關，後防為裴栽釪、鄧達思、鐘樂安和林樂勤，前線由明加索夫、迪美路夫和馬查度組成。大埔方面，加比爾及馬高斯山度士扼守中路，比迪高復任正選。

裴栽釪先開紀錄 大埔上周於聯賽贏傑志1球，但初段「藍鳥」攻勢較盛，25分鐘祖連奴遠射疑似省中加比爾手部，惟球證未有表示。5分鐘後傑志先拔頭籌，韋法頓頭槌解圍不遠，裴栽釪球不着地大腳抽入。38分鐘傑志拉開比數，明加索夫前場逼搶成功，迪美路夫單刀冷靜推過門將謝家榮後，輕鬆射入空門，半場傑志領先兩球。

下半場雨勢漸大，大埔一口氣換入陳肇鈞、伊高沙托尼、李樂謙及馬卡雷拿，嘗試收復失地，52分鐘即取得成效。一次角球攻勢，加比爾混戰中快腳射入追成1比2。62分鐘「綠戰士」再獲黃金機會，加比爾接應伊高沙托尼罰球，施頂頭槌被王振鵬撲出，馬卡雷拿隨後補中但被判詐胡。形勢被動的傑志，64分鐘再入多球，明加索夫右路推大位起腳破網，最終「藍鳥」贏3比1晉級4強，成功報回早前聯賽落敗之仇。

圖、文：李浚湣