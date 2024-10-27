on.cc東網直播 高級組銀牌8強駁火騷 理文均業北區力爭過關

理文「阿T i m」 周子謙

由於東方對冠忠南區一仗延期舉行，今日僅上演一場「高級組銀牌」8強戰，由理文於大埔運動場與均業北區爭晉級。兩隊上周聯賽碰頭，北區半場一度與「黃黑軍團」踢成平手，加上後者剛應付完亞洲賽，體能存在隱憂，今日再遇賽果難料！（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

理文上周四在「亞冠盃2」分組賽以1球不敵曼谷聯，下半場李毅凱因傷退下火線，暫代主教練朱兆基表示陣容上或要作出調整：「睇呢一兩日『阿凱』個情況點先，後衞方面仲有馬天尼斯同杜度可以上陣，人腳上都應付到。」「朱基」又強調球隊對本地賽及亞洲賽同樣重視：「當然『亞冠2』輸咗之後，我哋更加想贏，等球員加強番信心，盃賽一樣會全力以赴，以晉級為目標。」

杜度復出無懼密集賽程 雖然面對1周3賽的壓力，相隔半年傷愈復出的杜度卻未見疲態，他認為自己和球隊最近表現有所提升，無懼密集賽程：「4日內踢足兩場90分鐘，以咁耐冇踢嚟講，整體上算唔錯，體力都應付到，好開心可以重返球場。近排睇得出球隊動力多咗，大家都進入番狀態同比賽節奏，嚟緊幾場波有信心可以畀球迷見到理文份爭勝心同鬥志！」

北區上輪聯賽雖以1比4不敵理文，惟主教練鮑家耀認為表現未算太差，今場會嘗試「偷雞」：「上場喺守轉攻做得唔好，經常斷纜，但淘汰賽咩都有可能，踢法上唔會大變，都係做好防守先，信心一定有。」理文剛踢完亞冠２賽事，惟「鮑Sir」相信球隊未必有太大優勢：「對方有足夠嘅人替換，而且好多高質兼具經驗球員。」

韋健豪：吸取經驗作改善 上場踢足全場兼擔任隊長的韋健豪，則指球隊最終雖然大敗，但能夠踢出賽前部署，期待今場做得更好：「上場去到75分鐘前仲係和緊，我哋想贏所以壓前咗，但體力下降，令防守鬆懈同出現失誤。不過係好好嘅經驗，畀我哋改善缺點。」

理文彈弓人 杜度 均業北區翼鋒 羅港威 均業北區守將 韋健豪