何詩蓓仁川站200自大熱摘金

香港飛魚何詩蓓（圖）繼續世界盃短池泳賽「掘金之旅」，轉戰南韓仁川站已袋走400米自由泳銀牌的她，昨日出擊強項200米自由泳，決賽以1分51秒02摘金，連續兩站封后。另一港將吳麗華亦有佳績，於女子1500米自由泳，以16分56秒15獲銀。

何詩蓓在200自初賽游得輕鬆，以1分57秒68小組次名出線，總成績第4躋身決賽，加拿大的夏維則以1分55秒81初賽最佳成績入決賽。年僅15歲的港將李芯瑤更有驚喜，游出2分01秒05總成績排第9，其後因夏維退賽，這位港隊新星得以亮相決賽。

至晚上決賽何詩蓓盡顯實力，由頭帶到尾毫無對手，最終以1分51秒02，力挫兩位澳洲泳手率先衝線，繼日前獲得400自銀牌後，今站再添一金，同時亦是繼上海站後，連續兩站200自封后。至於李芯瑤決賽則以1分59秒17完成，排名第7。

吳麗華1500自掛銀 何詩蓓今日將出戰另一強項100米自由泳，力爭今站個人第2金，上周她在上海站共贏得2金1銅。其餘港將成績，吳麗華在女子1500自獲得銀牌，何甄陶於男子100自初賽，頭50米游出23秒55，打破自己保持的香港紀錄，最終以49秒58獲小組第9名。