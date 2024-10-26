盧比度收最佳禮物感謝球會

東方昨日將士用命下贏波而回，賽後更為主教練盧比度（Chino）慶祝其48歲生日。Chino笑逐顏開，不忘感激球會重用年輕球員的方針，讓年輕人看到希望：「作客菲律賓從來唔容易，突然延期或令球員放鬆咗，好彩都贏到，送咗份好正嘅生日禮物畀我。」

談到球會近年成績驚喜不斷，Chino指此乃培育年輕球員的成果：「球隊由3、4年前開始，將資源投放喺年輕球員身上，搵到班對踢波好有熱誠，唔係得把口嘅小朋友，好好栽培佢哋，呢個做法令一班想成為職業球員嘅小將，見到希望。」

巴科爾入奠勝波：每場都想贏 為東方射入奠勝球的巴科爾，賽後獲選為全場最佳球員。他表示：「開波前預咗今場難踢，但作為球員，唔可以攞場地質素做藉口。呢組對手有幾勁唔使多講，我哋表現真係唔失禮，無論對咩對手，都係想贏波，好開心完成到目標。」

由於東方是役與周日對冠忠南區的「高級組銀牌」相距不足60小時，按亞洲足協條例，周日一戰將要改期，詳情有待足總公布。