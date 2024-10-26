標準流浪鬥港會同求反彈

標準流浪前鋒 雷仙奴

今日頭場標準流浪與港會爭入4強，巴貝利早前辭任流浪主教練，球會暫未公布替代人選，助教林嘉緯表示未有影響操練進度：「雖然巴貝利離隊，但我哋教練團一直都有保持溝通。銀牌一場過冇仇報，我哋都想行遠啲，上兩場對完前列強隊，喺部分細節位都落咗苦工，今日有信心保持控球權，力爭晉級。」

劉智樂：要踢出氣勢 隊長劉智樂認為港會近期大有進步，絕不能小覷對手：「佢哋個進步幅度都幾明顯，上場對住東方已經踢得唔差。我哋近期聯賽成績唔算理想，愈心急就愈難入波，已經針對呢方面去改善，希望今場可以攞番啲信心同氣勢畀球迷睇。」

港會開季各項賽事6戰全敗，主教練谷卓斯盼望今場能作反彈：「對手易帥實有啲影響，不過我哋唔使諗咁多，首先專注做好自己，希望集中啲，唔好咁易早段失波，只要多啲殺入危險地帶，隨時有意外收穫。」谷卓斯又指劉智樂、雷仙奴及巴拉克會為球隊帶來極大威脅，呼籲球員小心：「雷仙奴同巴拉克技術好好，『樂仔』（劉智樂）聯賽對我哋入咗3粒，唔可以再走漏佢哋。」陣容方面麥美倫需要停賽。

港會後衞 比提