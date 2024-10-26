on.cc東網直播銀牌激戰連環爆 兩強再相遇傑志撼大埔

傑志翼鋒 明加索夫

今日爆發兩場「高級組銀牌」8強戰，頭場近4場全敗的標準流浪於大埔運動場火併今季仍未打開勝利之門的港會，兩隊同求反彈；尾場傑志展開衞冕之旅，於旺角大球場惡鬥聯賽不敗之師大埔，「藍鳥」剛於聯賽不敵對手，兩強再遇好睇過戲。（on.cc東網周六下午3時起按次收費直播）

尾場晚上6時30分鳴笛，由傑志惡鬥大埔。「藍鳥」上周聯賽作客以1球不敵大埔，數日後匆匆再相逢，主教練卡度素表示不會改變踢法：「講真兩隊實力好近，上場都係1球上落，加上今場輸波就即時出局，有機會鬥到加時，甚至射埋12碼。 」

卡度素讚鄧達思夠淡定 卡度素又指球隊上場表現並不失禮：「如果足球係公平嘅話，上場絕對唔會輸波，我哋上半場踢得好好，只係把握唔到幾個機會，今場要爭取入波。」提到上場演「地標戰」的中堅鄧達思，卡度素對其讚不絕口：「佢落到場好淡定，完全冇怯場，攻守好有自信。上場換走佢純粹係天氣熱，同埋擔心佢隔咗幾個月再踢正式比賽，體能未必應付到。」

大埔早前力挫傑志，倒戈的伊高沙托尼直言有助士氣提升，但認為發揮未算理想，提醒隊友萬勿鬆懈：「其實上場我哋踢得麻麻，畀到對手好多機會，當然最終贏波好重要，令大家更有信心，始終今季仲要對好多次。」

韋法頓：成功要上下一心 左閘韋法頓上場後備入替表現出色，更成功護空門擋出費蘭度的近射，為大埔保住3分，他謙稱獲勝全賴球隊上下一心：「足球運動講求團隊，唔係單靠一個人力量或者付出。雖然我封阻對手必入波，但其餘時間隊友都非常落力，贏到波唔止係我嘅功勞，希望今日繼續有好成績。」

大埔中場 陳肇鈞