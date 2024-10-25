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王雨晨北愛桌球賽出局
世界排名第119位的27歲香港桌球手王雨晨，昨日於北愛爾蘭公開賽32強硬撼「墨爾本機器」羅拔臣，最後以0比4見負，無緣晉級16強。世界排名第16位的澳洲「前一哥」羅拔臣在今場比賽手風極順，在第3局打出單桿「破百」，結果繼2013上海大師賽之後，再次將王雨晨淘汰。
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