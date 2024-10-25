勇士Splash Buddies射爆拓荒者

勇士8年4冠功臣之一的奇利湯臣今季離隊轉投獨行俠，與史堤芬居里合作多年的「浪花兄弟」正式解體，不過球隊迎來另一頂尖射手布迪希特，球迷戲稱他與「咖喱仔」組成新組合「Splash Buddies」，昨日勇士作客拓荒者，兩人高效合轟39分、包括8記「三分彈」，最終大勝139比104，上季止步季後賽附加賽的勇士，今季總算有好開始。

布迪希特攻入22分

經歷巴黎奧運連番激戰後，史堤芬居里近期狀態極佳，季前賽收穫6連勝未逢敵手。今季是「咖喱仔」為勇士披甲的第16個賽季，常規賽首戰對陣拓荒者，雖然居里前半段手感欠佳，但其後愈打愈順，更在第3節餘下4分鐘時被收起，提前「打卡收工」，貢獻17分、9個籃板及10次助攻「準大三元」數據。後備席出發的布迪希特出場不到15分鐘，怒轟全隊最高的22分，三分球7中5，完美頂上湯臣離隊的火力缺口，至於韋堅斯亦有20分進賬。勇士14人名單全員上陣，正負值均為正分，球隊整體狀態不俗。